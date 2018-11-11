Dışişleri'nden, Doğu Kudüs’te 792 yeni konutun inşasına onay veren İsrail'e tepki

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Doğu Kudüs’te 792 yeni konutun inşasına onay veren İsrail'e tepki gösterdi.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "İsrail makamları, Doğu Kudüs’teki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz."
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