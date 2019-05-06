Dışişleri'nden Ermenistan'a kınama

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca 1973 yılında Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile muavin konsolosu Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Askeri Mezarlık'ta törenle toprağa verilmesi kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile muavin konsolosu Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın, Erivan'daki Askeri Mezarlık'ta törenle toprağa verilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz. Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez. Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

