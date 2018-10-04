Dışişleri'nden Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki ve uyarı

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak Akdeniz'de attığı doğal kaynakları işleme adımına tepki gösterdi. Açıklamada "Rum Yönetiminin bu kararı, Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan tutumunu sürdürmekte olduğunun kanıtıdır... Ülkemiz, kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri almaya ve her türlü girişim ile sondaj dahil faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklarını gözardı ederek, tek taraflı olarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almış olmasını endişe ile karşılıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde: "Rum Yönetiminin bu kararı, Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan tutumunu sürdürmekte olduğunun kanıtıdır. Esasen Rum tarafı, bu şekilde hareket ederek Temmuz 2017’de Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz bir şekilde kapanmasına neden olan, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve Ada’nın ortak sahibi olduğu gerçeğini hiçe sayan tutumundan vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koymaktadır."