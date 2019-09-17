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Dışişleri'nden hentbol maçındaki bayrak krizine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da, Muratpaşa Belediyespor ile PAOK arasındaki hentbol maçında salona Türk bayrağı asılmamasına tepki gösterdi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da, Muratpaşa Belediyespor ile PAOK arasındaki hentbol maçında salona Türk bayrağı asılmamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 13 Eylül'deki PAOK- Muratpaşa Belediyespor hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, açıklamasında, salonda Yunan bayrağı varken Türk bayrağı olmamasının, kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevreler çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

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