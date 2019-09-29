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Dışişlerinden Hindistan’a taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Hindistan’ın Uttar Pradesh ryaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Hindistan’ın Uttar Pradesh ryaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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