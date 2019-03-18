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Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

Türkiye, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıdan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Saldırının, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Hollanda, silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığını açıkladı. (AA)

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Türkiye Hollanda saldırı

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