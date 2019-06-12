Dışişleri’nden Hollanda Temsilciler Meclisi kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle kabul edilen kararlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararların ve bu kararlarda Türkiye’ye karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaların şiddetle reddedildiği belirtildi.

Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağının bilinmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışı, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar verecektir” ifadeleri yer aldı.

Hollanda Temsilciler Meclisi’nin önyargılardan beslenen bir Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesinin isabetli olacağı belirtilen açıklamada, “Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamento’nun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır” ifadesi kullanıldı.

