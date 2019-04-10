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Dışişleri’nden İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 01:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yüksek Mahkemesinin FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesine ilişkin temyiz talebini reddetmesinin ‘hayal kırıklığı’ oluşturduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması konusuyla ilgili açıklama yaptı.Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi’nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün (9 Nisan) Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur.251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yüksek Mahkemesinin FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesine ilişkin temyiz talebini reddetmesinin ‘hayal kırıklığı’ oluşturduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması konusuyla ilgili açıklama yaptı.
Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi’nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün (9 Nisan) Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur.
251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir”

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