Dışişleri'nden Irak'a yanıt:  Terör örgütleri ırak topraklarında yuvalandıkları müddetçe bu operasyonlara devam edilecektir

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sincar ve Karacak Dağı'na düzenlenen hava operasyonu sonrası Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin Irak Dışişleri'ni çağrılmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı'nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Irak'ta düzenlediği operasyonlara ve Bağdat Büyükelçi'sinin Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin soruya yanıt verdi. Açıklamasında Türkiye'nin uzun yıllardır Irak'ı üs olarak kullanan terör odaklarının saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Aksoy, PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'deki faaliyetlerinin Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Irak Anayasasının 7'nci maddesini anımsatan Aksoy, "'PKK terör örgütü, uzun yıllardır konuşlandığı Irak topraklarını ülkemize saldırılar amacıyla üs olarak kullanmaktadır. Bu saldırılar sonucunda onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Irak hükümetine PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bugüne kadar birçok kez hatırlatılmıştır. Nitekim, Irak Anayasasının 7. maddesi, Irak Hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası işbirliğinin genel ilkeleri çerçevesinde, Türkiye terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü destek verilmektedir. Irak’tan da aynı anlayış ve somut işbirliği beklenmektedir" diye konuştu.

"SİNCAR VE KARACAK DAĞI'NA OPERASYONDA AĞIR DARBE VURULMUŞTUR"

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesine atıfta bulunarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyması halinde operasyonlara devam edeceğini dile getirdi. Aksoy şunları söyledi, "Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir. Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı’nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir."