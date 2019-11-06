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Dışişleri’nden İsrail’in Filistin’de yeni konut inşa kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneğidir” denildi.Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarında 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneğidir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarında 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneğidir. 2019 yılında İsrail makamları tarafından onaylanan toplam ilave yerleşim birimi sayısının geçen seneye kıyasla neredeyse yarı yarıya artmış olması, İsrail’in iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etme hedefinin somut bir göstergesidir” denildi.
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Uluslararası hukuku alay edercesine hiçe sayarak Filistinlilerin temel haklarını çiğnemeyi sürdüren İsrail’in bu yasadışı kararını reddediyor, uluslararası toplumun tüm üyelerini, bir kez daha Filistin halkına uygulanan işgal ve zulme karşı çıkma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”

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