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Dışişleri’nden İsrail’in TIPH’i tek taraflı sonlandırmasına sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 22:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü “El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti”nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınadı.Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü “El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti”nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü “El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti”nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü “El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti”nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasına ilişkin açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, Filistin’in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü ’El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti’nin (TIPH) görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyor, siyasi nitelik taşıyan bu kararın geri alınmasını bekliyoruz” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“İsrail hükümetinin kararına gerekçe olarak gösterdiği, TIPH’in İsrail aleyhine çalıştığı iddiasını kati surette reddediyoruz. 1997’de faaliyete geçmesinden bu yana ülkemizden de gözlemcilerin kesintisiz olarak görev aldığı TIPH, İsrail işgali altında bulunan El Halil’de gerginliğin azaltılmasına değerli katkılar sağlamıştır. El Halil’de TIPH’in kurulmasına yol açan koşullar bugün de devam etmektedir. Bu çerçevede, TIPH’in sonlandırılmasının İsrail’in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ve hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı açıktır. Uluslararası toplumu, İsrail’in bu yükümlülüklerine riayet etmesini sağlamaya davet ediyoruz.”

Açıklamada, İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm vizyonunu destekleyen Türkiye’nin bu anlayışla El Halil’deki durumu yakından izlemeye devam edeceği kaydedildi.

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