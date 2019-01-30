Dışişleri’nden Kenya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nairobi’de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Kenya halkına başsağlığı diledi.

Nairobi’de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, menfur saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği ifade edildi.

