Dışişleri’nden Kenya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nairobi’de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Kenya halkına başsağlığı diledi.
Nairobi’de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, menfur saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği ifade edildi.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor