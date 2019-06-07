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Dışişleri’nden Kırgızistan’a nota

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Orok köyünde yaşanan olay ardından Kırgızistan’ın verdiği nota üzerine Kırgızistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bişkek yakınlarında Ahıskalı Türklerin de yaşadığı Orok köyünde 5 Haziran günü gençler arasındaki bir münakaşanın büyümesi sonucunda köyde mahsur kalan bazı Ahıska Türklerinin ve bu arada bayram ziyaretinde bulunan bir Büyükelçilik personelinin durumuyla ilgilenmek üzere Türk Büyükelçinin Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde anılan köye gittiği öğrenildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Orok köyünde yaşanan olay ardından Kırgızistan’ın verdiği nota üzerine Kırgızistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bişkek yakınlarında Ahıskalı Türklerin de yaşadığı Orok köyünde 5 Haziran günü gençler arasındaki bir münakaşanın büyümesi sonucunda köyde mahsur kalan bazı Ahıska Türklerinin ve bu arada bayram ziyaretinde bulunan bir Büyükelçilik personelinin durumuyla ilgilenmek üzere Türk Büyükelçinin Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde anılan köye gittiği öğrenildi. Olayın basına yansıması sonrasında Bişkek Büyükelçisinin dün (6 Haziran) Kırgız Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kırgızistan’ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, bugün Ankara’daki Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömuraliyev Bakanlığa çağrıldı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Yardımcısı tarafından kendisine mütekabil bir nota verilmek suretiyle, Türk Büyükelçinin görev sorumluluğu içinde hareket ettiği, Kırgızistan’ın içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı, Kırgızistan ile ilişkilerimizi her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütmek istediği vurgulandı.

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