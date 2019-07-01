Dışişleri'nden Libya’da Türklerin alıkonulmasına tepki: Serbest bırakılmazlarsa Hafter güçleri meşru hedef haline gelir

Libya'da Trablus hükümetine karşı mücadele eden Ulusal Ordu'nun başındaki General Hafter'e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoymasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." dendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da General Halife Hafter'in sözcüsünün Türkiye'yi 'düşman hedef görmekle' tehdit etmesine yönelik sözlerine tepki gösterip "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" diye konuşmuştu.

G20 zirvesinin düzenlendiği Japonya'da Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Akar, "Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" diye konuştu.