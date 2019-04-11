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Dışişlerinden Macron’un 24 Nisan kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesini kınadı.Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir. Evrensel hukuka göre Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır. Cumhurbaşkanı Macron’un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir. Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık söz konusu tarihi olayın ortak tarih komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir. Tüm bu hususları bildiği halde seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır. Fransa’nın Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun bir kısmını işgal ederek, Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik ettiği tarihi bir gerçektir. Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslüman’ın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır. Macron’un oy elde etmek uğruna diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır. Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir” denildi.

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