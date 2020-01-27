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Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mali'nin Segou Bölgesi'nde askeri kampın hedef alındığı terör saldırısının kınandığı açıklandı.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Segou Bölgesi'ndeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Mali'nin Segou Bölgesi'nde askeri kampın hedef alındığı terör saldırısının kınandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Segou Bölgesi'ndeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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