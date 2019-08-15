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Dışişleri’nden Mescid-i Aksa açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir. Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağı açıktır. Nitekim son olarak, Kurban Bayramı’nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle birçok Filistinli yaralanmıştır.
İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevkedilmesi lazımdır” denildi.

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