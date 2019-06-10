Dışişleri’nden Moldova’daki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Moldova’da hükümet kurma çalışmaları sırasında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Moldova’da hükümet kurma çalışmaları sırasında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, “Stratejik ortağımız Moldova’da hükümet kurma çalışmaları bağlamında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Moldova’daki mevcut durumun, sağduyulu ve itidalli bir yaklaşımla, taraflar arasında diyalog yoluyla ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüme kavuşturulmasını; bu çerçevede, hükümet kurma sürecinin demokratik zeminde ve halkın iradesi doğrultusunda neticelenmesini temenni ediyoruz” denildi.

