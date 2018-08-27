DIŞİŞLERİ'NDEN, MYANMAR İÇİN 'KALICI ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Bakanlık'tan, 'Rohinga Müslümanları'nın yaşadığı insani kriz hakkında şu açıklama yapıdı: "Myanmar'ın Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen saldırılar sonrası başlayan ve 700.000'den fazla Rohinga Müslümanının Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasına neden olan insani kriz maalesef aradan geçen bir yıla rağmen devam etmektedir. Rohingaların içinde bulunduğu durumun vahameti konuya dair hazırlanan BM raporlarında açıkça ortaya konmaktadır. Nitekim BM İnsan Hakları Konseyi tarafından son olarak yayınlanan raporda Rohingalar'ın maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk bağlamında en ağır suçlara tekabül ettiği tespitinde bulunulmuştur. Raporda, ilgili üst düzey Myanmar makamlarının soykırım suçu işleyip işlemediklerinin yetkili bir mahkeme tarafından soruşturulması gerektiği vurgulanmıştır."

"Son bir yıl içinde Myanmar Hükümetinin attığı adımlar ile Bangladeş ve Myanmar arasında krizin çözümüne yönelik devam eden diyaloğa rağmen halen resmi olarak geri kabul başlamamıştır. Myanmar Hükümetini uluslararası toplumla işbirliği halinde sorunun kalıcı çözümüne yönelik adımlar atmaya ve Rakhayn Eyaletinde zorla yerlerinden edilmiş Rohingaların güvenli, onurlu ve kalıcı şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak koşulları oluşturmaya çağırıyoruz. Türkiye krizin başından itibaren uluslararası kamuoyunun bu meseleye gerekli duyarlılığı göstermesi için büyük çaba göstermiştir. Bu kapsamda son olarak bölgede insani koşulların iyileştirilmesine yönelik güçlükleri ele almak amacıyla fikirdaş ülkeler ile bölgede etkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 6 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı düzenlenmiştir. Türkiye, Rohinga Müslümanlarının yaşadığı trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasına ve soruna Myanmar ve Bangladeş Hükümetleriyle diyalog halinde kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

