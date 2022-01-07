Dışişleri'nden NATO Toplantısı Bilgilendirmesi

Türk Dışişleri Bakanlığı, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na dair bir açıklama yayımladı. Dışişleri “Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, NATO’ya üye ülkelerin dışişleri bakanları, Avrupa güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili olarak bugün bir toplantı yapacak. Video konferansla yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Sayın Bakanımız 7 Ocak 2022 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir.”

