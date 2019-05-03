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Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "SACEUR'ün komuta devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan GKRY'nin davet edilmesi büyük bir gaflettir, kınıyoruz" - "SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığının (SACEUR) devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesi büyük bir gaflettir, kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, SACEUR'ün komuta devir teslim törenine GKRY'nin davet edilmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Belçika'nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR'ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY'nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir." değerlendirmesinde bulundu.

SHAPE karargahının, kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınadıklarının altını çizen Aksoy, "Anılan karargahın, Türkiye dahil NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verdi.

Aksoy, bu gelişmeden Türkiye'nin haberdar olması üzerine söz konusu devir teslim törenine Türkiye'den iştirak edilmediğine işaret ederek, "SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki iş birliğine yarar sağlamayacağının açık olduğunu vurgulayan Aksoy, "NATO makamlarını, tüm ittifak yapılarının kolektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri GKRY NATO Türkiye

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