HABER

Dışişlerinden NATO’nun kuruluş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun kuruluşunun 70.

Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO’nun önemine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün NATO ittifakının kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu vesileyle Vaşington’da yapılmakta olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da teyit edildiği üzere günümüzde de güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO’nun çok önemli bir rolü bulunmaktadır" denildi.
Açıklamada, "İttifakı bugünlere getiren özgün niteliği, müttefiklerin paylaştıkları değerler ve ortak tehditlere karşı kolektif güvenlik düşüncesi içinde hareket edilmesi anlayışı olagelmiştir. NATO, aynı zamanda siyasi-askeri bir ittifak olarak transatlantik bağın vücut bulduğu önemli bir istişare forumudur. Bunun yanısıra, başta ortak ülkelerle farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerle olmak üzere ittifak kendini güncel gelişmelere göre uyarlayabilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
AK Parti'li Şahin: Ankara İl Seçim Kurulu'na yeniden müracaat edeceğizAK Parti'li Şahin: Ankara İl Seçim Kurulu'na yeniden müracaat edeceğiz
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz"AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz"

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.