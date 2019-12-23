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Dışişleri’nden Özbekistan’daki seçimler hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 23:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, "Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır” açıklamasını yaptı.Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için yapılan seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır” açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için yapılan seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır. Yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu seçimlerin de huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan’da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Özbekistan makamlarının aralarında ülkemizden gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın işbirliği içerisinde seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumu ayrıca memnuniyet vericidir. Bu çabaların devam etmesi Özbekistan’ı daha güçlü kılmaktadır. Ülkemiz stratejik ortağımız olan kardeş Özbekistan’ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecektir.”

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