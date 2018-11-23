HABER

Dışişleri'nden Pakistan ile Karaçi'deki saldırılara kınama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'da Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı ile  Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik yapılan saldırıları kınadı.  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'da Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı ile Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenildi. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

ANKARA (DHA)

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Okulda öğretmene şiddet: 1 gözlatıOkulda öğretmene şiddet: 1 gözlatı
Ardahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldıArdahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.