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Dışişleri'nden Pakistan ile Karaçi'deki saldırılara kınama 

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'da Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı ile  Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik yapılan saldırıları kınadı.  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenildi.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'da Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı ile Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenildi. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

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