Dışişleri'nden terörist Kufodinas'a izin veren Yunanistan'a kınama

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk diplomatların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden '17 Kasım' terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a, tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 gün çıkış izni veren Yunanistan'ı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'da, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden '17 Kasım' terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a bir kez daha cezaevinden çıkış izni verilmesi kınandı. Açıklamada, "Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz" denildi.

4 GÜN İZİN VERİLDİ

Koridallos kapalı cezaevinden Volos kentindeki açık cezaevine nakledilen '17 Kasım' terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a adli kontrol şartıyla 4 günlük izin verildi. Kufodinas'a ayrıca, 2 gün de yol izni verileceği öğrenildi. Terör suçlarından 16 ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Dimitris Kufodinas'a daha önce de 4 kez izin verilmişti.



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