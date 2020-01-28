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Dışişleri’nden Trump’ın Ortadoğu planına sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 22:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu planına sert tepki gösterdi.
Dışişleri’nden yapılan açıklamada, "ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez” ifadelerine yer verildi.

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