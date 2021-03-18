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Dışişleri'nden uluslararası tepkilere "hukuk devleti" yanıtı

18.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Dışişleri'nden uluslararası tepkilere "hukuk devleti" yanıtı

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılması için hukuki süreç başlatılmasına ABD ve AP'den sert tepki gelirken Dışişleri tepkilerle ilgili açıklama yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasıgirişimi ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiile ilgili uluslararası tepkilere yönelik açıklama yaptı.

"Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin Anayasa ve TBMM İç Tüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşürüldüğünün" savunulduğu açıklamada "Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır" denildi.

"Hukuka müdahale" suçlaması

Açıklamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) açtığı davanın da Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde olduğu kaydedilerek "Bu süreçte herkes AYM'nin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir" ifadesi yer aldı.

Dışişleri açıklamasında "Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

ABD'den uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamadaTürkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği ve HDP'nin kapatılması girişiminden endişe duyulduğu belirtilerek "Türkiye'yi kendi anayasası ve uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşır bir şekilde ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Bakanlık sözcüsü Ned Price, HDP'nin kapatılmasının Türk seçmenin iradesinin haksız bir şekilde hiçe sayılması, Türkiye'de demokrasinin zayıflaması ve milyonlarca Türk'ün seçilmiş temsiliyetinin inkâr edilmesi anlamına geleceği uyarısı yapmıştı.

AP'li vekillerden "Eylem Planı"na gönderme

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Avrupa Parlamentosundan (AP) da tepki gelmiş, AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Serey Lagodinsky kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Türk hükümetinin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının iki hafta sonrasına denk geldiği ve eylem planıyla ilgili "acı bir gerçeklik testi" olduğu belirtildi. AP üyeleri, eylemlerin yasal reformlarla ilgili verilen sözler ve AB'ye yapılan iyi niyet açıklamalarından daha önemli olduğu mesajı verdi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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