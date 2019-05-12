Dışişlerinden Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının NATO açıklamalarına ilişkin, "NATO’nun Ege Denizi’nde düzensiz göç akımlarıyla mücadeleye destek vermek üzere insani saiklerle ve ülkemizin rızasıyla yürütmekte olduğu faaliyetin Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru tutumunu ’fiilen geçersiz kıldığının’ öne sürülmesi nafiledir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının NATO’nun Ege Denizi’nde düzensiz göç akınlarıyla mücadeleye destek vermek üzere Türkiye’nin rızasıyla yürüttüğü faaliyetin Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru tutumunu "fiilen geçersiz kıldığını" öne süren açıklamalarına dair bir açıklama yaptı. Aksoy, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan’ın Türkiye ile Yunanistan arasında esasen ikili düzeyde ele alınmakta olan Ege sorunlarına dair ulusal tezlerini haklı gösterme saikiyle aralarında NATO’nun da bulunduğu uluslararası örgütleri istismar etme ve bu sorunların içine çekme çabaları yeni değildir. Yunanistan Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlarının bir Yunan milletvekilinin ahiren yönelttiği sorulara verdikleri yanıtlar da Yunanistan’ın bu beyhude gayretlerinin yeni bir örneği niteliğindedir. Doğu Ege adaları, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması dâhil olmak üzere birtakım uluslararası antlaşmalarla gayrıaskeri statü altına alınmıştır. Halen yürürlükte olan ve dolayısıyla Yunanistan’ı yasal olarak bağlayan bu uluslararası antlaşmalar, Doğu Ege adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta ve bu çerçevede Yunanistan’a yasal sorumluluklar yüklemektedir" dedi.