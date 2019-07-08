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Dışişleri'nden Yunanistan'da seçimi kazanan Miçotakis'e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da gerçekleştirilen erken genel seçimi kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçime ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, seçimi kazanarak, hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ederek, "Sayın Miçotakis’in liderliğinde Hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz" dedi.

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