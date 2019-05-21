Dışişleri’nden Yunanistan’daki etkinlik ve açıklamalara tepki

Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs’ta Yunanistan’da gerçekleştirilen bazı etkinlik ve açıklamalara ilişkin yapılan açıklamada, “Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan’daki bazı radikal grupların tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye’ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 18-20 Mayıs’ta Yunanistan’da gerçekleştirilen bazı etkinlikler ve yapılan bazı açıklamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, 19 Mayıs 1919’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden milli mücadele sürecinin başladığı, Türkiye’de ve yurtdışında her yıl gururla kutlanan bir tarih olduğu belirtilerek, “Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan’daki bazı radikal grupların tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye’ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir” denildi.