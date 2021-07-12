DİSK-AR: ‘‘Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 27,2”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkedeki işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesine geriledi.

Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 13,8 ile 2009’daki tarihi zirve olan yüzde 14’ün eşiğine gelmişti.

Ancak işsizlik oranında nispi bir iyileşme görülse de istihdam oranında olumsuz gidiş dikkat çekiyor. Nisan ayında yüzde 44,2 olan istihdam oranı bir sonraki ay istatistiklere yüzde 43,8 olarak yansıdı.

Son bir ayda istihdamdaki kayıp 500 bine yaklaştı

Nisan ayından Mayıs ayına istihdamdaki kayıp, 481 bin kişi oldu. Böylelikle 1 milyon 551 bini kadın olmak üzere işsiz sayısı 4 milyon 237 bine yükselirken istihdamda olanların sayısı 27 milyon 844 bin kişiye geriledi.

Kadınlar, istihdamda olan nüfusun sadece yüzde 26,3’ünü oluşturuyor.

22 milyon 95 bini kadın olmak üzere işgücüne dahil olmayan nüfus ise 31 milyon 492 bine ulaştı.

Son bir yılda çalışabilir nüfus 1 milyon 151 bin artarken istihdam oranı da yüzde 41,4’ten yüzde 43,8’e yükseldi.

DİSK-AR: ‘‘Geniş tanımlı işsizlik 9 milyon 671 bine yükseldi, işsizlik ciddiyetini koruyor’’

Bu yılki veriler geçen yıl pandeminin en etkili olduğu Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında bir toparlanma olduğuna işaret etse Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından biri olan DİSK, işsizlik sorunun hala yakıcı olduğu görüşünde.

Konfederasyonun araştırma bölümünü oluşturan DİSK-AR’ın raporu, geniş tanımlı işsizlik verilerine dikkat çekerek işsizliğin ciddiyetini koruduğunu savunuyor.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, ‘‘Covid-19 salgınının en yoğun hissedildiği Mayıs 2020’ye göre Mayıs 2021 döneminde de işsizlik tablosu ciddiyetini koruyor. Mayıs 2020’de 3 milyon 983 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi. TÜİK Mayıs 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,2 ve TÜİK’in atıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı ise yüzde 27,2 olarak açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı ise son bir yılda 2,1 puan, son bir aylık dönemde ise 0,2 puan azaldı. Ancak geniş tanımlı işsizlik Mayıs 2019’dan Mayıs 3 milyon 283 bin kişi artarak 9 milyon 671 bine yükseldi’’ dendi.

CHP’li Öztrak: ‘‘Erdoğan Şahsım Hükümeti” yurttaşlarımıza iş yaratamadı, işi olan yurttaşlarımızın işini de elinden aldı’’

Cumhuriyet Halk Partisi de hükümeti işsizlik soruna çözüm getirememekle eleştiriyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘‘Atalarımızın dediği gibi, ‘Başını acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğu eksik etmesin.’ Millet bu acemilerin elinde, pamuğu nereye basacağını şaşırdı. ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’, milletin sadece aşını değil, işini de elinden aldı. TÜİK, bugün Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arınmış verilerle, gerçek işsizlik oranımız yüzde 27,2. ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’ işbaşı yaptığında aynı oran, yüzde 16,2 idi. Gerçek işsizlik oranı üç yılda 11 puan sıçradı. Gerçek işsizlerimizin sayısı, son üç yılda 4 milyon 143 bin kişi arttı. Bir ekonomi yönetiminin başarısı, çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş imkanı sunduğuyla ölçülür. ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’ yurttaşlarımıza iş yaratamadı. İşi olan yurttaşlarımızın işini de elinden aldı’’ dedi.

Genç nüfustaki istihdam verileri iyileşse de hala 2020’nin gerisinde

Genç nüfustaki işsizlik verilerinde 2020’nin Mayıs ayına göre toparlanma görülmekle birlikte 2019 yılının Mayıs ayındaki ölçümlerin uzağında.

Gençlerin istihdama katılım oranı iki yıl önce 43,6 iken geçen yıl yüzde 35,4’e düşmüştü. Aynı oran bu yıl yüzde 41,9 olarak gerçekleşti.

2020’de yüzde 29,1’e yükselen genç kadın işsizliği ise bu yıl 2019 seviyesine geri dönerek yüzde 27 ölçüldü.

Genç nüfustaki toplam işsizlik ise yüzde 24 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında genç işsizliği yüzde 23,3 iken 2020’de bu oran yüzde 24,9’a yükselmişti.

