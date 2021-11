DİSK Asgari Ücretin Yükseltilmesi İçin Sokağa Çıktı

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken gözler hükümetin açıklayacağı asgari ücrete çevrildi. Ancak işçi konfederasyonları bu süreçte hükümeti daha yüksek bir asgari ücret artışına zorlamak için meydanlarda toplanarak baskı oluşturmaya çalışıyor.

Türkiye’nin üçüncü büyük işçi konfederasyonu DİSK, bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlediği açık hava toplantısında 2 bin 880 lira olan asgari cüretin 5 bin 200 liraya yükseltilmesini talep etti.

DİSK üyesi işçiler Kadıköy Dörtyol’da toplandıktan sonra ‘‘hükümet istifa’’ ve ‘‘saraya değil emekçiye bütçe’’ sloganları ile İskele Meydanı'na yürüdüler.

Çerkezoğlu: ‘‘Bize kara kışı yaşatmaya çalışanlara artık yeter’’

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son kur artışıyla birlikte Avrupa’da en düşük asgari ücretin Türkiye’de ödendiğini söyledi.

Çerkezoğlu, ‘‘Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi ile Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bugün artık Türkiye’de. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir. Her gün daha fazla yoksullaştığımız bu süreçte geçinmek istiyoruz, adalet istiyoruz dedik. Ekmeğimizi her gün daha da küçültenlere, bize karakışı yaşatmaya çalışanlara karşı artık yeter. Geçinmek istiyoruz, işsizlik pahalılık, faturalar her gün yaşanan zamlar belimizi bitiyor büküyor. Pandeminin bütün yükünü biz taşıyoruz. Tenceresini kaynatamayan kadınlar, iş bulamayanlar, geleceği yok edilen gençlerimiz adına hay kırıyoruz; yaşadığımız bu sürecin tek bir sorunu sorumlusu var. O da ülkeyi yöneten siyasi iktidardır, AKP’dir’’ dedi.

‘‘Türk Lirası’nın her değer kaybında iğneden ipliğe her şeye zam geliyor’’

Hükümet sözcülerinin kurlardaki artışın çalışanları etkilemediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirten DİSK Genel Başkanı, işçilerin alım gücünün çok azaldığını, ücretlerinin pul olduğunu ifade etti.

Çerkezoğlu, ‘‘Doların her artışında Türk Lirası’nın her değer kaybında iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Daha fazla yoksullaşıyoruz, alım gücümüzü daha fazla kaybediyoruz. Evet dolarla maaş almıyoruz ama her gün alım gücümüzün düştüğünü görüyoruz. Biz yoksullaşırken dolar garantili projeleri ile ödemeleri ile akıttıkları üç beş müteahhit zenginleşiyor. Evet Türk Lirası değersizleştikçe ülkenin kaynaklarına el koymak için gelen prensler zenginleşiyor. Paramızın değer kaybetmesine ‘Kurtuluş Savaşı’ diyorlar. Bizim paramız değer kaybettikçe bizim emeğimiz değersizleştikçe ülke hem daha yoksul hale geliyor hem de daha fazla bağımlı hale geliyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘İki ağabeyim mimar ve mühendis, karın doyurmak için çalışıyorlar’’

DİSK eylemine katılan üniversite öğrencisi Fırat Yıldız, biri iki yıl diğeri üç yıl önce üniversiteden mezun olan ağabeylerinin kriz koşullarında eğitim gördükleri işlerde çok düşük ücretlerde çalıştıklarını dile getirdi.

VOA Türkçe’nin soruları yanıtlayan Yıldız, ‘‘Bir abim mimar, diğeri mühendis. İkisi de okullarını güzel şekilde bitirdi. Hak ettikleri yerde değiller. Karınlarını doyurmak için çalışıyorlar. Ben de inşaat bölümü okumama rağmen gelecekten kaygılıyım. Zamlar var, dolar yükselişte. hükümet bütün bunları göz ardı ediyor. Bu seferki kriz öyle böyle değil. Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Çalışma bakanı ve Süleyman Soylu, Türk Lirası’nın Avrupa tarafından kıskanıldığını söylüyorlar. Biz eğer ki eğitim kültür alanında birilerine öncülük ediyorsak kıskanabilirler ama Türkiye’nin kıskanılacak tarafı yok. Pandemiden beri kaç kişi dükkanını kapattı? Hükümet bunları duymalı’’ diye konuştu.

‘‘Çok zorlanıyoruz, asgari ücret 5 bin 200 TL olmalı’’

İşçi Özcan Özer ise eşiyle beraber çalıştıkları halde geçinmekte zorluk çektiklerini söyledi.

Özer, ‘‘Dolar, 13 liraya doğru yol alıyor. Bizim maaşımız eriyor. Günden güne hayat zorlaşıyor. Çoluk çocuğumuz var, önümüzü göremiyoruz. Çok tedirginiz hükumetten çok şikayetçiyiz. Asgari ücret 5200 TL olması lazım. Ben kiracıyım. Geçinemiyorum. Kendimizi denize mi atalım. Annem babam emekli olduğu halde eşimle çalıştığım halde geçinemiyoruz. İki çocuğum okula gidiyor. Çok zorlanıyorum’’ dedi.

‘‘Kur patlaması ile fahiş zamlarla insanlar geçinemez oldu’’

Bir başka eylemci Yasemin Özsara ise bu krizin en fazla işçileri ve kadınları etkilediğini vurguladı.

Özsara, ‘‘Kur patlaması ile birlikte fahiş zamlarla insanlar geçinemez oldu özellikle de kadınlar kadının yükü çok arttı. Eğitimde sağlıkta hak ettiğimiz hakları alamıyoruz. Devlet hiçbir yerde hakkımızı vermiyor. Bu yüzden buradayız. Sorunlar daha artacak. Bu toplumun çoğu, yarısından fazlası kadın. Ve asıl yükü kadınlar çekiyor. İşçiler çekiyor. Bu sözlerimizi duymayan bir yönetim var. Bu sistem bundan besleniyor. Toplumsal birlik beraberlik içinde buna artık dur demeliyiz’’ şeklinde konuştu.