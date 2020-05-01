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  4. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu grup gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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