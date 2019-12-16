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DİSK Başkanı Çerkezoğlu: İnsan onuruna yakışır asgari ücret istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara'da işçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri devam ederken geldiği Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyede olması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Bu ülkede asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiş durumdadır. Bu ülkede çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretle çalışıyor. Bu oran dünyada ortalama yüzde 8-9. Asgari ücrete dahi ulaşamayan 1.8 milyon işçi var Türkiye'de. Asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarla düşündüğümüzle birlikte yüzde 70'leri buluyoruz. Yani Türkiye'de asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiştir. O nedenle Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmedir" dedi.
'ASGARİ ÜCRET TESPİT SÜRECİ DEĞİŞTİRİLMELİ'
Asgari ücretin belirlenme yöntemini eleştiren Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Asgari ücretin bu şekilde belirlenmesini, yani tümüyle antidemokratik bir biçimde, 'Bir masanın etrafına 15 kişinin toplanıp milyonların yaşamı hakkında, milyonların çoluğunun, çocuğunun geleceği hakkında karar vermesi asla kabul edilemez' diyoruz. Bu asgari ücret tespit süreci derhal değiştirilmelidir ve asgari ücret gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Gerçek bir toplu pazarlıksa grev hakkımızın da olduğu, yani uyuşmazlık durumunda grev hakkının da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmediği sürece asgari ücret, yıllardır olduğu gibi açlık sınırının da altında olduğu gibi bir asgari ücret reva görülüyor bugün Türkiye'de milyonlara. Milyonların meselesi haline gelmiş olan asgari ücret, yani bir memleket meselesi haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi sürecine biz DİSK olarak, o masada olmamamıza rağmen iş yerlerinden, sokaklardan, meydanlardan müdahil oluyoruz ve kendi emeğimize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. O yüzden kent kent, sokak sokak insan onuruna yakışır bir asgari ücret için mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Biz insan onuruna yakışır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücretin yıllar içinde enflasyon, döviz kuru, altın karşısında bütün kaybının giderildiği, büyümeden, milli gelir artışından payını alan ve gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz."

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