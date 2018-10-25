ESKİŞEHİR (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dışarıdan sıcak para akışına dayanan ama aldığı borcu da betona gömen, üretimi değil tüketimi kışkırtan bir ekonomik modelle bu duruma gelindi." dedi.

Çerkezoğlu, Eskişehir'in İstasyon Caddesi girişinde yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntının bedelini işçinin ödememesi gerektiğini söyledi.

Tümüyle dışarıdan borçlanmaya dayanan bir politikanın benimsenmesini doğru bulmadıklarını anlatan Çerkezoğlu, "Dışarıdan sıcak para akışına dayanan ama aldığı borcu da betona gömen, üretimi değil tüketimi kışkırtan bir ekonomik modelle bu duruma gelindi." ifadesini kullandı.

Çerkezoğlu, ülkenin dışa bağımlı hale getirilmesi sonucu sıkıntıların yaşandığını öne sürerek, "Bu yaşananların faturasının halkın çoğunluğuna yansıtılmasına karşı omuz omuza bir mücadeleyi yürütüyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile sendika üyeleri katıldı.

