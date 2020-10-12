DİSK: İşsizlik düşmüyor artıyor

TÜİK verilerine göre koronavirüs salgınının en yoğun dönemi olan nisan ve mayıs aylarının ardından ekonominin açıldığının görüldüğü belirtilen DİSK-AR raporunda, buna karşı "istihdam ve işsizlikteki vahim tablonun sürdüğü" ifade edildi. "İşsizlik değil, istihdam düşüyor" başlığı ile yayınlanan raporda, "Covid-19 Temmuz 2020 döneminde 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açarak geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı 10,4 milyon olarak gerçekleşti" deniyor.

Raporda istihdam ve işsizlikteki kötü gidişin devam ettiği vurgulandı.Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz dönemi işgücü istatistiklerini açıklamasının ardından, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından konuyla ilgili "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu" yayınlandı. Raporda, TÜİK tarafından 4 milyon 227 bin kişi olarak açıklanan işsiz sayısının, "Covid-19'un yarattığı tahribatı yansıtmaktan oldukça uzak" olduğu belirtilerek, "Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz ödeneği alanlar dikkate alınmıyor" ifadesi kullanıldı.

İstihdamın bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldığına dikkat çekilen DİSK-AR raporuna göre istihdam oranı da, Temmuz 2020 dönemi itibari ile yüzde 43,5‘e gerilemiş durumda. Öte yandan ümitsiz işsiz sayısının 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldiği vurgulanırken, kadınların Covid-19'dan daha fazla etkilendiği ve kadın işgücünün yüzde 7,5, kadın istihdamının da yüzde 6,3 azaldığına söz konusu raporda dikkat çekiliyor.

TÜİK'in Temmuz 2020 raporu

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz dönemi istatistiklerinde işsiz sayısının yanı sıra istihdamın da geçen yılın aynı dönemine göre azaldığına dikkat çekilerek, istihdam edilenlerin sayısının 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin azalarak 27 milyon 263 bin olarak kayıtlara geçtiği ve istihdam oranının 2,9 puanlık azalma ile yüzde 43,5 olduğu bildiriliyor.

TÜİK'in Temmuz dönemi verileri ayrıca, her dört gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalma ile yüzde 25,9 ve istihdam oranı ise 4,5 puan azalarak yüzde 30,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 6,8 puanlık azalma ile yüzde 41,0 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,8 olarak kaydedildi.

Öte yandan TÜİK istatistiklerine göre, Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşmiş durumda.

DW,ANKA / ET,BK

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