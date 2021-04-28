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DİSK: Kapanmaya rağmen çalışanların yüzde 70'i işe gidecek

28.04.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK hesaplamalarına göre, Türkiye'de hükümetin açıkladığı 2,5 haftalık "tam kapanma" sürecinde, çalışanların yaklaşık yüzde 70'i işe gitmeye devam edecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yaptığı hesaplamalara göre, çalışanların yaklaşık yüzde 70'i, hükümetin açıkladığı 2,5 haftalık "tam kapanma" sürecinde de işe gitmeye devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kapanmadan muaf tutulan işler ve sektörler, 43 başlıkta toplanıyor. DİSK-AR, genelgedeki bu muafiyet listesi ile TÜİK'in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımı verisini eşleştirerek bir tahminde bulundu.

Bu tahmini hesaplamalara göre, istihdam edilen toplam 26 milyon 813 kişinin 16 milyon 393 bini “tam” kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam kapanmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor. 5 milyon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalışıyor.

Böylece istihdamın yüzde 61'i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17'si kapanmadan yararlanabiliyor. Kapanmadan kısmen muaf olanların ise yüzde 22 civarında olduğunu belirten DİSK-AR, bu kesimdekilerin bir bölümü de eklendiğinde kapanmadan muaf olan sektörlerde çalışanların, istihdamın yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ettiği sonucuna varıyor.

Bu nedenle aslında "tam" bir kapanmanın söz konusu olmadığını belirten DİSK, "sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçinin çalışmaya devam edeceği" vurgusu yapıyor.

Ancak DİSK, hem TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerinin 2020 yılına dayanması ve hem de söz konusu sektörlerde kayıt dışı çalışmanın yaygın olması nedeniyle kesin bir sayı veremiyor.

DİSK-AR'dan Deniz Beyazbulut, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, gerçek sayının bunlardan çok daha fazla olabileceğine dikkat çekerek "İmalat kolunda beş milyondan fazla kişi çalışıyor gözükse de kayıt dışı çalışanlar da eklenince bu sayı artıyor. Öte yandan sektörel ayrışmalar da var. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey milyonlarca işçinin işe gitmeye devam edeceği" diyor.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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