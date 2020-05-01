DİSK önündeki gruba gözaltının yeni görüntüleri paylaşıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DİSK üyelerinin gözaltına alınma anlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Emniyetten paylaşılan görüntülerde grup üyeleri ile polis ekiplerinin konuşmaları ardından gruptakilerin gözaltına alınmaları yer alıyor.

