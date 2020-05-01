HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DİSK önündeki gruba gözaltının yeni görüntüleri paylaşıldı

DİSK önündeki gruba gözaltının yeni görüntüleri paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yer aldı. Gözaltına alınma anına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DİSK üyelerinin gözaltına alınma anlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Emniyetten paylaşılan görüntülerde grup üyeleri ile polis ekiplerinin konuşmaları ardından gruptakilerin gözaltına alınmaları yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden sağanak yağış uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Diğer Haberler
Yasağa aldırmadan denize girdiler

Yasağa aldırmadan denize girdiler

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan koronavirüs hastalarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü

İzmir'de şok olay: Ellerini ayaklarını bağlayıp parasını ve telefonunu gasp ettiler

Şok olay! Ellerini ayaklarını bağlayıp...

Orman yangını tespiti için İHA'lar kullanılacak

Bakan Pakdemirli açıkladı: Bu yıl ilk kez kullanılacak

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, mahallesi karantinaya alındı

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.