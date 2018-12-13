HABER

DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Net 2 bin 800 lira olmalıdır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, 'Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2 bin 800 lira olmalıdır' ifadesini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko'nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane'de bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. “Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket" yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin bina önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

disk-2

Grup, İnsanca yaşamak istiyoruz şeklinde slogan attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in taleplerini sıraladığı basın açıklamasını okudu.

Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Asgari ücret hesaplanırken işçinin ailesi de hesaba katılmalı. İşçi ve memurlar için tek bir asgari ücret hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır ve asgari ücret ulusal ölçekte bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için asgari ücretin ürettiğimiz milli gelirden ve milli gelir artışından payını alması için, geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2800 lira olmalıdır." (DHA)

disk-3


Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Konya'ya nöbete gelen doktor, yüksek hızlı tren kazasında öldüKonya'ya nöbete gelen doktor, yüksek hızlı tren kazasında öldü
Uludağ'da donmak üzere olan sokak hayvanları kurtarıldıUludağ'da donmak üzere olan sokak hayvanları kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret DİSK Arzu Çerkezoğlu 2 bin 800 lira Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Fatih Portakal'a bir şok daha! O sözleri başına bela oldu

Fatih Portakal'a bir şok daha! O sözleri başına bela oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Hakkari'de üs bölgelerine yıldırım düştü! 6 asker yaralı

Askerlerin üzerine yıldırım düştü! Yaralılar var

Kız kardeşlerin babalarına kurduğu 'cinsel istismar' tuzağı kan dondurdu

Kız kardeşlerin 'cinsel istismar' tuzağı kan dondurdu

Ankara'da tren kazası sonrası acı bekleyiş

Ankara'da tren kazası sonrası acı bekleyiş

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Her an istifa edebilir'

Otobüs terminalinde evlilik teklifi sürprizi

Otobüs terminalinde anons şaşkınlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.