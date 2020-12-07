DİSK: Türkiye asgari ücretliler toplumuna dönüşüyor

Asgari ücretle çalışanların da giderek arttğına işaret edildi.DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan asgari ücret araştırması bu yıl "Salgın Günlerinde Asgari Ücret Gerçeği Araştırması-2021" başlığı ile yayımlandı.

Pazartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından kamuoyuna açıklanan araştırmada karşılaştırmalı olarak dünya ve Türkiye’de asgari ücret uygulamaları ele alınıyor.

Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği raporda Türkiye'nin "asgari ücretliler toplumu” haline geldiği ifade ediliyor. Metinde "Türkiye’de milyonlarca işçi asgari ücrete mahkûm iken milyonlarca işçi ise yasa dışı bir biçimde asgari ücretten mahrumdur” deniliyor.

Asgari ücretin giderek ortalama ücret haline geldiği ifade edilen metinde bütün ücretli çalışanların yüzde 17’sine tekabül eden 3,3 milyon işçinin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştığına işaret ediliyor.

Asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışan işçi sayısının ise 1 milyona yakın olduğu belirtilirken, asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısının 7,5 milyon civarında olduğu bildiriliyor. Bunun da bütün ücretli çalışanların yüzde 38,3’ü anlamına geldiği belirtiliyor.