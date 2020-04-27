DİSK: Üyemiz işçiler arasında Covid-19 oranı Türkiye ortalamasının 3 katı

Salgının yayılmasını önlemede etkili bir yöntem olarak görülen sokağa çıkma yasağının 31 ilde üçüncüsünün uygulandığı 23-26 Nisan tarihlerinde birçok fabrika ve işyerinde üretim devam etti.

Ancak DİSK raporunda Covid-19'a karşı işyerlerinde alınan önlemlerin yetersizliği vurgulanarak, "zorunlu ve acil olmayan işlerin durdurulması işçilerin sağlığının korunmasının yegâne yoludur" ifadesi kullanılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , koronavirüse karşı işyerlerinde alınan önlemlerle ilgili yazılı bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Covid-19 salgınının çalışma yaşamında ciddi sonuçlar doğurduğu, zorunlu ve acil işler dışında üretimin devam ettiği vurgulanan raporda, "Bu durum işçileri salgınla karşı karşıya bırakıyor, işçiler sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanıyor. İşçilerin çalışmaya zorlanması salgının işçiler arasındaki etkisini artırıyor" deniyor.

24 Nisan tarihli verilere dayanarak hazırlanan ' Covid-19 DİSK Raporu-3 'te, DİSK üyesi işçilerin en az 535'inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, salgının başlangıcından bugüne kadar 4 üyesinin yaşamını yitirdiği, en az 628 kişinin de karantina altında olduğu belirtiliyor.

Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs sebebiyle üç gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'de koronavirüs salgını başladıktan sonra yaptığı açıklamada "Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz" mesajı verdi.

Bunlar zorunlu ihtiyaçların yanı sıra "önceden sözleşmeye/ taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerlerini", dağıtım, taşımacılık, otel, konaklama, büyük inşaatlar ile madenler gibi birçok sektörü içeriyordu.

14 Nisan'daki bir toplantısında Türkiye'deki vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Nisan'daki basın toplantısında ise Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

• DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu en az 131 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki DİSK üyesi işçi sayısı en az 34 bin oldu.

• En az bin 249 DİSK üyesi işçi, İş Sağlığı Yasası'nın 13. maddesi uyarınca, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı; bu hakkı kullanan 11 işyerinin 8'i Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu işyerleri. (20 Nisan tarihli 2. raporda bu hakkı kullanan işçi sayısı 1.249 idi).

• En az 13 bin 754 DİSK üyesi işçinin çalıştığı 56 işyerinde üretime ara verildi veya üretim durduruldu.

Peki Covid-19 vakalarının tespit edildiği işyerlerinde, fabrikalarda yeterli önlemler alındı mı, süreç nasıl işliyor?

BBC Türkçe'nin bu konuda bilgi almak için röportaj talebinde bulunduğu TÜSİAD, MESS, İSO, KSO gibi işveren örgütlerinden ve yetkililerden herhangi bir yanıt alınamadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında işyerlerine gönderilmek üzere 'Koronavirüse karşı işyerlerinin uygulaması gereken 7 kural' başlıklı bir bilgi notu hazırladı.

Burada, salgının kontrol altına alınmasında ateş ölçümü, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme kurallarına uyulmasının önemi vurgulanıyordu.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, üretim devam ettikçe, etkili önlemler hayata geçirilmedikçe sürecin uzayacağını ve hem işçinin hem de işverenlerin zararının artacağını belirtiyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Serdaroğlu, vakaların olduğu fabrikalarda kontrol altında olduğunun söylenebileceğini ifade ediyor, ancak "İşyerinde ne kadar önlem alırsanız alın, işçiler çalışmaya devam ettikçe, bu süre içinde hem işyerinde hem işyeri dışında başka insanlarla temas halindeler. Bu da yeni hastaların ortaya çıkmasının zeminini hazırlıyor" diyor.