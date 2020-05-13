DİSK/GENEL-İŞ'ten Corona Raporu: 'İşsizlik Çığ Gibi Büyüyecek'

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) Corona virüsü salgınının işçilere ve ekonomiye yönelik etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda Türkiye’de salgınla mücadele konusunda Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde ayrılan payın diğer ülkelere göre az olduğu vurgulandı ve “İşsizliğin çığ gibi büyüyeceği” uyarısı yapıldı.

Raporda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde ekonomik tedbir açıklama oranının yüzde 21,5 olduğu hatırlatıldı. Türkiye’yle bazı Avrupa ülkelerinin GSYH oranlarına göre karşılaştırması yapıldı.

Raporda atıf yapılan Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye, 8 batılı ülke arasında tedbirlere en az pay ayıran ikinci ülke konumunda.

İtalya 25 milyar euro ile GSYH’ye oranla ekonomik tedbirlere en az pay ayıran ülke. Tedbirlerin GYSH’ye oranı yüzde 1,4.

Türkiye yüzde 2; Yunanistan yüzde 8,9; Avusturya yüzde 9; ABD yüzde 11; İngiltere yüzde 17,7; İspanya yüzde 20; Almanya’ysa yüzde 22 oranında pay ayırdı.