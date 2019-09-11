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Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına çare oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Ülkemizde son 5 yıldır sayılı merkezlerde yapılan gâita (dışkı) nakli tedavisi, birçok bağırsak hastasının yüzünü güldürüyor.

Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına çare oluyor

Ülkemizde son 5 yıldır sayılı merkezlerde yapılan gâita (dışkı) nakli tedavisi, birçok bağırsak hastasının yüzünü güldürüyor. Uygulama sayısı artmaya başlayan dışkı nakliyle ilgili son gelişmeler, Medical Park hekimleri tarafından gerçekleştirilen bir sunumda masaya yatırıldı.
Birçok kişinin hayatı boyunca kâbusu haline gelen bağırsak hastalıklarının tedavisinde artık ‘gâita’ yani dışkı nakli yöntemi de uygulanıyor. İshal, crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıkları, hassas bağırsak sendromu, kronik ishal, kabızlık ve kronik yorgunluk sendromlarını iyileştirmede daha fazla kullanılmaya başlanan gaita naklinin uygulama yöntemleri ve sonuçlarıyla ilgili MLP Care Grubu’ndaki 4 hastanenin hekimleri arasında bir beyin fırtınası toplantısı yapıldı. VM Medical Park Pendik Hastanesi Gastroentereoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci’nin video konferans yoluyla yaptığı bilgilendirme sunumuna gastroentereloji, genel cerrahi ve dahiliye branşlarından çok sayıda hekim katıldı.
Gâita naklini sağlıklı donörden alınan dışkının, çeşitli işlemlerden geçirilerek hastanın bağırsağına kolonoskopi yoluyla yerleştirilmesi olarak özetleyen Doç. Dr. Hakan Demirci, gaita nakli yoluyla alıcının yeni bir hastalığa mâruz kalmaması için donörlerin ayrıntılı incelenmesi gerektiğini söyledi. İnsan bağırsağında 100-150 trilyon kadar bakteri olduğunu kaydeden Demirci, nakil süreci hakkında, “Maksat, dengesi bozulmuş bağırsak florasının yeniden tesisidir. Donörler, mikrobiyolojik ve metabolik açıdan ayrıntılı bir taramadan geçiriliyor. Detaylı kan tahlilleri yapılıyor. Dışkıdaki 100-150 trilyon bakteri, çeşitli işlemlerden geçirilerek ayrıştırılıp hasta kişinin bağırsaklarına ya endoskopiyle ince bağırsakların ortalarına kadar ya da kolonoskopiyle ince ile kalın bağırsağın birleştiği yere kadar ulaştırılıp orada tutunması sağlanıyor. Belli bir süre kalarak yapışması ve oradaki mikrobiyatayı düzeltmesi hedefleniyor. Oldukça yüz güldürücü sonuçlar var” dedi.

Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına çare oluyor

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