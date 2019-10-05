HABER

Dışkı nakli ile depresyondan kurtuluyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Bağırsak florası, insan sağlığında büyük bir yer kaplıyor ve flora bozulduğu zaman hastalıklar da başlıyor.

Bağırsak florası, insan sağlığında büyük bir yer kaplıyor ve flora bozulduğu zaman hastalıklar da başlıyor. Gaita Nakli (Dışkı Nakli) ile floradaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan ishal, kanlı kolit, obezite ve diyabet gibi hastalıklar tedavi edilebiliyor.
Bağırsaktaki bozukluklar, nörolojik hastalıklara da sebep oluyor. İnsanda mutluluğu sağlayan serotonin hormonunun yüzde 88’i bağırsaklardan salgılanıyor. Mutsuz insanlar, gaita nakli ile depresyondan kurtuluyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından “Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu” düzenlendi. Mikrobiyotanın tüm yönleriyle ele alındığı sempozyumda, gaita naklinin hastalıkların tedavisindeki yeri ve başarısı anlatıldı.
SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uygun, burada gerçekleştirdiği açıklamada, ikincisini gerçekleştirdikleri bu sempozyumun Türkiye’de dışkı nakliyle ilgili yapılan ilk sempozyum olduğunu söyledi. Öte yandan Uygun, dünyada Çin’den sonra en fazla gaita nakli yapan merkezin de kendileri olduğunu belirtti.
Diyabete dışkı nakli tedavisi
Sağlıksız beslenme, uygun olmayan antibiyotik kullanımı, stres, hareketsiz yaşam gibi faktörler sonucu bağırsak florasındaki dengenin bozulduğunu belirten Uygun, “Çünkü bu denge 100 trilyonla 160 trilyon arasındaki canlı bir dünyanın bir denge içinde kalması gerekiyor. Bu yanlış beslenmeyle bozulduğu zaman birçok alt yapısı olan hastalık ortaya çıkıyor. En önemlisi durdurulamayan ishaller, kabızlık, kanlı kolit, , şişmanlık ve en önemlisi diyabet. Bugün artık diyabetin, floranın dengesinin bozulmasıyla ortaya çıktığı netleşti. Gaita nakli sonucunda tip 2 diyabette çok iyi sonuç alıyoruz. Kanlı kolitte ve obezite dediğimiz çağın hastalığı olan şişmanlıkta çok iyi sonuç alıyoruz” diye konuştu.
Gaita nakli depresyona da çözüm
Depresyon, alzaymır ve demans gibi rahatsızlıkların tedavisinin de dışkı nakliyle yapılabileceğini aktaran Uygun, “Seratoninin yüzde 88’i bağırsaktan salgılanıyor. Mutsuz insanların yüzde 88’i gaita nakli yapıyorsunuz, dışkısını değiştiriyorsunuz ve mutlu bir insan haline geliyor, depresyonu düzeliyor. Demans, aynı şekilde hiçbir şey tanımayan hastaya, iki defa nakil yapıyorsunuz ve eski yaşamına geri dönüyor. Hasta, altını söylemeye başlıyor, gaita problemi ve idrar problemi ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.
“Geleceğin asıl tedavisi dışkı nakli”
Bağırsak florasındaki dengesizliklerin nörolojik problemler de çıkarabileceğinin de altını çizen Uygun, “Geleceğin asıl tedavisi dışkı nakliyle gerçekleşecek. Kapsül şeklinde ya da kolonoskopi ya da üstten ama sağlıklı florayı sağlamak için nakil yapmamız gerekecek. Şu an itibariyle 5 yıllık tecrübemizle, kanlı kolitte hastalık yüzde 38,7 tamamen iyileşiyor ve hasta bütün ilaçları kullanmayı bırakıyor. Diyabette 25’e yakın hastamızı nakil yaptık ve 8 hastamız ilacı bıraktı. İlacı kullanmadığı için tansiyonu düzeldi ve tansiyon ilacını da bıraktı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Uygun, bağırsak florasının sağlığı için, sağlıklı beslenmek, doğal beslenmek, hareket etmek ve günde 45 dakika yürümek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Gebelikte diyabete dikkat çekildiGebelikte diyabete dikkat çekildi
Alzheimer tedavisinde yeşil ışık!Alzheimer tedavisinde yeşil ışık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.