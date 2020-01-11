HABER
  4. DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt

DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Vali Yardımcısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Dr.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Vali Yardımcısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, kentte suya 'yüzde 300 zam' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Helvacı, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, 15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını söyledi.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Diyarbakır'da suya yüzde 300 oranından zam yapıldığı iddialarına Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. DİSKİ'nin uzun süredir fiyat artışı yapmadığını anlatan Helvacı, "Su fiyatları merkez 2,64 TL, ilçelerde durum değişmekle beraber 1,5 TL ile 1,7 TL arasında bir ücretlendirme söz konusuydu. Biz Kasım ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirdik. Bu rakamı ilimiz özelinde 3 farklı çeteleyle belirledik. Merkezde su ücretimiz 3,55 TL, dış ilçelerden 3 büyük ilçemizde Bismil, Ergani ve Silvan'da 3,50 bunun dışında kalan ilçelerimizde 3,45 olarak bu suyun fiyatını belirledik. Bu suyun fiyatını belirlerken mevcut ekonomik durum ve beklentiler anlamında yürütmemiz gereken hizmet çerçevesi sürdürülebilir durumda değildi. En temel harcama kalemleri esas alınarak yapılan tespitte DİSKİ'ye suyun maliyet 3,71 TL. Biz fiyatlandırmayı bu maliyetin altında tuttuk" dedi.
'KAYIP VE KAÇAK ORANI YÜZDE 62'
15 metreküpün üzerindeki su kullanımında yüzde 50 zam yapıldığını anlatan Helvacı, Diyarbakır'da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 62 olduğunu söyledi. Helvacı, "Diyelim ki bir vatandaşımız 17 metreküp su kullandı. Bu kullanmış olduğu suyun tümünü değil, 15 metreküpün üstündeki miktar için bu zamlı tarifeyi ödüyor. Amacımız burada su tasarrufunu teşvik etmek ve aşırı ticari kullanımın önüne geçmek. Yani sularımızın tarlaların sulanmasında kullanılmasını istemiyoruz. Buna uygun kar etmesinden kaynaklı olarak bu maliyeti de yüklenmelerini istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken Diyarbakır'daki sosyoekonomik yapıyı dikkate aldık. Bu şehrin yüzde 65'i 15 metreküpün altında bu suyu kullanıyor. Bu yüzden biz 15 metreküpü esas aldık. İdeolojik şartlanmayla gerçeklerin saptırılması olmaz. Vatandaşlarımızın yanıltılması yanlıştır. Bu şehrin kayıp kaçak oranı yüzde 62. Mevcut olabilecek en düşük rakamı tuttuk. Maliyetinin altında veriyoruz. Dolayısıyla bu şehri sevmek, bu şehre hizmet etmek sözlerle olmaz. Asıl bu şehri cezalandıranlar, bu şehre gerçekleri söylemeyip, bugüne kadar yapılması gereken hizmetleri yapmayanların suçudur" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Kavgayı ayırırken ölen liseli Ahmet, son yolcuğuna uğurlandıKavgayı ayırırken ölen liseli Ahmet, son yolcuğuna uğurlandı
Ordu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğuOrdu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hac kura sonuçları açıklandı!

Hac kura sonuçları açıklandı!

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

TEM'de 2 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

2 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme

Uşak’ta korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip evinde öldürdüler

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.