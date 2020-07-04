DİSK'ten Çağrı: "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır"

Açıklamada, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzalandığı için "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin, şiddetin önlenmesi konusunda kadınların elindeki en önemli araçlardan biri olduğu savunuldu. “Biz kadınlar hep birlikte onun etkin bir şekilde uygulanması için sesimizi yükseltirken, Cumhurbaşkanı’ndan gelen ‘Halk istiyorsa kaldırın’ söylemi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine ve kadına yönelik şiddetin artmasına neden olacaktır” denildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış Baydar'ın haberine göre Erdoğan toplantıda “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da 30 yerel televizyonda yayımlanan "Anadolu Soruyor Programı"nın canlı yayınında konuşmuş ve sözleşmeye katılımın yanlış olduğunu söylemişti. Kurtulmuş, "İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. 2011 yılında İstanbul'da imzalandı ve Türkiye, 2012'nin Kasım ayında bunu Parlamentodan geçirerek yasalaştırdı. 2014'te de bu sözleşmeye imza atan ülke sayısı 10 ülkeye çıkınca 2014'te de İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir hukuk metni haline getirildi. Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan; bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi, bir de cinsel yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki meselenin, LGBT vesaire gibi unsurların, marjinal unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasına sığınarak faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu görülüyor” demişti.

Kurtulmuş sözleşmeden çıkılabileceğini vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Siyaset şöyle bir şey değil, siyaset yukarıda bir alan ve halk ne düşünüyor bununla ilgilenmeyen bir alan değil. Halkımızda böyle büyük bir beklenti varken AK Parti olarak biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır."

