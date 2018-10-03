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DİSK’ten Krize Karşı İş Bırakma Eylemi

03.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, İzmir’de yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik sıkıntıların faturasının işçilere kesilmesine izin vermeyeceklerini söyledi

DİSK’ten Krize Karşı İş Bırakma Eylemi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, İzmir’de yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik sıkıntıların faturasının işçilere kesilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla yarım gün iş bırakan DİSK üyesi işçiler, Konak’taki Cumhuriyet Bulvarı’nda toplandı. Ağırlıkla belediye işçilerinin katıldığı eyleme CHP, HDP, bazı ilçe belediye başkanları ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

“Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ülkeyi yönetenlerin bu ekonomik krizin faturasını bizlere ödetmeye kalkışmasına karşı, bugün onları uyarmak için toplandık” dedi. Enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 24,5, üretici fiyatlarında yüzde 46 olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Yıllardır nimeti bizimle bölüşmeyenler, şimdi külfeti bölüşmekten söz ediyorlar. Bu krizin, bu borçların muhatabı sermayedir. Bu krizin sorumlusu da AKP iktidarıdır, saray rejimidir. Faturayı onlar ödeyecek. Biz bu krizin faturasının bize çıkartılmasına sonuna kadar karşı çıkacağız” diye konuştu.

DİSK’in talepleri

Kriz döneminde işçileri koruyacak sosyal politikalar geliştirmek mümkündür, hatta zorunludur” diyen DİSK Genel Başkanı taleplerini şöyle sıraladı: “Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılmalıdır. Toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, karın, rantın, faizin vergilendirildiği bir vergi sistemi kurulmalıdır. Başta elektrik, su, doğalgaz olmak üzere temel tüketim maddelerine ve kamusal hizmetlere asla zam yapılmamalı, yapılan zamlar geri alınmalıdır.”

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