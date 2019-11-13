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DİSK’ten ‘Vergi Adaleti’ İçin İş Bırakma Eylemi

13.11.2019 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, “Kıdem tazminatı gaspına hayır, vergi adaleti şimdi” sloganıyla yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Konak’taki Eski Sümerbank önünde toplanan işçiler, basın açıklamasında bulundu

DİSK’ten ‘Vergi Adaleti’ İçin İş Bırakma Eylemi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, “Kıdem tazminatı gaspına hayır, vergi adaleti şimdi” sloganıyla yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Konak’taki Eski Sümerbank önünde toplanan işçiler, basın açıklamasında bulundu.

İşçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’da Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonları’yla bir araya geldiklerini belirterek, üç konfederasyonun çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması için birlikte davranma kararı aldığını söyledi. “Genel grev, genel direniş”, “Kıdeme uzanan eller kırılsın” sloganları atılan basın açıklamasına Türk-İş Ege Bölge temsilcisi de katıldı.

“Bu ülkede en büyük sorun işsizliktir, yoksulluktur”

Hükümeti ekonomik krizi ve yoksulluğu görmezden gelmekle suçlayan Çerkezoğlu, “Bu ülkede en büyük sorun işsizliktir, yoksulluktur. Siz inkar ettikçe bu sorunlar büyüyor. 17 yıldır ülkeyi yönetenleri, ülkenin krize girmesine sebep olanları krizin faturasını üzerimize yıkmaya çalışan politikalardan vazgeçmeye ve derhal adım atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı, Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını da hatırlatarak şunları söyledi: “Hükümet asgari ücret zammını, gerçekleşen enflasyon oranına göre değil, enflasyon tahminine göre yapmayı planlıyor. Bu da ‘ben ne kadar istersem ücretleri o kadar artıracağım’ demektir. Asgari ücret artışını yüzde 8’lerde, 9’larda tutmaya çalışıyorlar. Oysa vergi artışlarını hesapladığı yeniden değerleme oranını yüzde 22,5 olarak hesapladı. Emek bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Ücretlerimize de en az yüzde 22,5 zam yapılmalı."

“Vergiyi tabana değil, tavana yayın”

İşsizlik fonundan işsizlere 7,5 milyar Lira ödeme yapılırken, 13 milyar Liranın üzerinde bir miktarın işverenlere aktarıldığını kaydeden Çerkezoğlu, hükümetin krizin faturasını işçiye, emekçiye yüklemeye çalıştığını söyledi.

Çerkezoğlu, “Bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getirerek zaten kuşa dönmüş olan ücretlerimize yeni bir vergi kalemi eklemeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatımıza el uzatıyorlar. Kıdem tazminatımızı fona devretmek adı altında gasp etmeye çalışırsanız, bu konuda adım atmayı aklınızdan bile geçirirseniz bilin ki kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Türkiye’nin en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahip olduğunu söyleyen Çerkezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Vergiyi tabana yayacağız diyorlar. Devletin topladığı verginin neredeyse tamamını işçiler ödüyor. İnsaf edin! Bu ülkede eğer bir vergi politikası konuşulacaksa, vergiyi tabana değil tavana yayın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, rantın karın vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılsın. Temel tüketim maddelerindeki KDV sıfırlansın. Vergi yoluyla daha da yoksullaştırmaya çalışanlara karşı adaletli bir vergi sistemi talebini daha da yükseltmeye kararlıyız. Haklı olmak yetmez; taleplerimiz için yan yana gelmek ve mücadele etmek gerekir.”

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