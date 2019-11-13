DİSK’ten ‘Vergi Adaleti’ İçin İş Bırakma Eylemi

Hükümeti ekonomik krizi ve yoksulluğu görmezden gelmekle suçlayan Çerkezoğlu, “Bu ülkede en büyük sorun işsizliktir, yoksulluktur. Siz inkar ettikçe bu sorunlar büyüyor. 17 yıldır ülkeyi yönetenleri, ülkenin krize girmesine sebep olanları krizin faturasını üzerimize yıkmaya çalışan politikalardan vazgeçmeye ve derhal adım atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

İşçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’da Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonları’yla bir araya geldiklerini belirterek, üç konfederasyonun çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması için birlikte davranma kararı aldığını söyledi. “Genel grev, genel direniş”, “Kıdeme uzanan eller kırılsın” sloganları atılan basın açıklamasına Türk-İş Ege Bölge temsilcisi de katıldı.

DİSK Genel Başkanı, Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını da hatırlatarak şunları söyledi: “Hükümet asgari ücret zammını, gerçekleşen enflasyon oranına göre değil, enflasyon tahminine göre yapmayı planlıyor. Bu da ‘ben ne kadar istersem ücretleri o kadar artıracağım’ demektir. Asgari ücret artışını yüzde 8’lerde, 9’larda tutmaya çalışıyorlar. Oysa vergi artışlarını hesapladığı yeniden değerleme oranını yüzde 22,5 olarak hesapladı. Emek bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Ücretlerimize de en az yüzde 22,5 zam yapılmalı."

“Vergiyi tabana değil, tavana yayın”

İşsizlik fonundan işsizlere 7,5 milyar Lira ödeme yapılırken, 13 milyar Liranın üzerinde bir miktarın işverenlere aktarıldığını kaydeden Çerkezoğlu, hükümetin krizin faturasını işçiye, emekçiye yüklemeye çalıştığını söyledi.

Çerkezoğlu, “Bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getirerek zaten kuşa dönmüş olan ücretlerimize yeni bir vergi kalemi eklemeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatımıza el uzatıyorlar. Kıdem tazminatımızı fona devretmek adı altında gasp etmeye çalışırsanız, bu konuda adım atmayı aklınızdan bile geçirirseniz bilin ki kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.