Disleksi tedavisine beslenme düzeniyle çözüm

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde okuma yazma, dinleme, konuşma gibi alanlarda öğrenme güçlüğünü içeren disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalarının yaşadığı zorluklara düzenli beslenmeyle çözüm geliştirilerek başarılı sonuçlar elde edildi.

“Öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan disleksi, okul öncesi dönemde belirtileri vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale geliyor. Akademik becerilerde yaşanan zorlukların süreklilik gösterdiğini belirten uzmanlar, çocuğun yaşıtlarına göre geç okuyup yazmasının disleksi belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.

“Otizm sıklığı yükseliş gösterdi”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Sayar, son yıllarda çocukluk çağında hiperaktivite, otizm, depresyon, endişe bozuklukları gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıkların arttığının gözlendiğini söyledi. Doktor Sayar, ABD’de son yapılan bir çalışmada otizm sıklığının 40’ta 1’e kadar yükseldiğini belirterek, “Çocuklarda öğrenme güçlüğü anlamına gelen ’disleksi’ sıklığı da gözle görülür bir biçimde yükseldi. Son yıllarda mide bağırsak sisteminde bulunan mikropların, nöropsikiyatrik durumlarla güçlü bir ilişkisi olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Özellikle iyi bakterilerin azalıp kötü bakterilerin çoğalması gibi nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalıkların en önemli nedeni olarak görülmeye başlandı. Yakın bir zamanda ABD’de yapılan bir çalışma da dışkı naklinin otizmde olumlu sonuçlarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte bu gibi geçici çözümler yerine, mikrobiyotanın düzenlenmesinde asıl ve en önemli etken olan tükettiğimiz besinlere odaklanmak gerekmekte. Çin’de yapılan başka bir çalışma bitkisel protein ile beslenmenin hayvansal protein ağırlıklı beslenmeye göre iyi bakterilerin sayısını arttırdığını ortaya koydu" dedi.