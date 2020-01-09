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  4. Disleksi tedavisine beslenme düzeniyle çözüm

Disleksi tedavisine beslenme düzeniyle çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde okuma yazma, dinleme, konuşma gibi alanlarda öğrenme güçlüğünü içeren disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalarının yaşadığı zorluklara düzenli beslenmeyle çözüm geliştirilerek başarılı sonuçlar elde edildi.“Öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan disleksi, okul öncesi dönemde belirtileri vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale geliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde okuma yazma, dinleme, konuşma gibi alanlarda öğrenme güçlüğünü içeren disleksi (öğrenme güçlüğü) hastalarının yaşadığı zorluklara düzenli beslenmeyle çözüm geliştirilerek başarılı sonuçlar elde edildi.
“Öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan disleksi, okul öncesi dönemde belirtileri vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale geliyor. Akademik becerilerde yaşanan zorlukların süreklilik gösterdiğini belirten uzmanlar, çocuğun yaşıtlarına göre geç okuyup yazmasının disleksi belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.

“Otizm sıklığı yükseliş gösterdi”
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Sayar, son yıllarda çocukluk çağında hiperaktivite, otizm, depresyon, endişe bozuklukları gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıkların arttığının gözlendiğini söyledi. Doktor Sayar, ABD’de son yapılan bir çalışmada otizm sıklığının 40’ta 1’e kadar yükseldiğini belirterek, “Çocuklarda öğrenme güçlüğü anlamına gelen ’disleksi’ sıklığı da gözle görülür bir biçimde yükseldi. Son yıllarda mide bağırsak sisteminde bulunan mikropların, nöropsikiyatrik durumlarla güçlü bir ilişkisi olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Özellikle iyi bakterilerin azalıp kötü bakterilerin çoğalması gibi nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalıkların en önemli nedeni olarak görülmeye başlandı. Yakın bir zamanda ABD’de yapılan bir çalışma da dışkı naklinin otizmde olumlu sonuçlarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte bu gibi geçici çözümler yerine, mikrobiyotanın düzenlenmesinde asıl ve en önemli etken olan tükettiğimiz besinlere odaklanmak gerekmekte. Çin’de yapılan başka bir çalışma bitkisel protein ile beslenmenin hayvansal protein ağırlıklı beslenmeye göre iyi bakterilerin sayısını arttırdığını ortaya koydu" dedi.

“Kısıtlı bir diyet sonrası bilişsel fonksiyonlarının iyiye gitmiş olan hastamız var”
Hastanede otizm, disleksi (öğrenme güçlüğü), huzursuz bağırsak sendromu gibi bağırsak beyin aksı hastalıklarında yürüttükleri birkaç çalışmanın mevcut olduğunu ifade eden Sayar, bunlardan birinin de de otizmli çocuklarda kompleks karbonhidratlar ağırlıklı ve hayvansal ürünler ile glutenin çıkartıldığı diyetin bulgular üzerine etkisi araştırması olduğunu aktardı. Çalışmanın henüz sonuçlanmasa da ilk bulguların olumlu olduğunu söyleyen Sayar, “Kısıtlı bir diyet sonrası öğrenme ve bilişsel fonksiyonlarının iyiye gittiğini gördüğümüz disleksi tanısı bulunan hastamız var. Amacımız toplumda genel kanı olan hayvansal ürünlerden zengin beslenmenin yararlı olduğu algısını yıkmak. Hatta hayvansal proteinler ile glutenin özellikle bağırsak beyin aksı hastalıklarında zararlı olabileceğini vurgulamak istiyoruz. Ayrıca uygun beslenmenin bilinenin dışında aynı zamanda davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyicilerden biri olduğunun bilinmesi gerekli. Özellikle çocuklarında bu hastaları bulunan ailelerin bizleri takip etmesini öneririm” diye konuştu.

"Artık hedefler koydum kendime"
Diyeti yaptıktan sonra dikkatinin arttığını belirten disleksi tanısı konulan 18 yaşındaki Melike Pür ise, ders tekrarlarının azaldığını ve matematik gibi derslerde düşük notlarının yükseldiğini dile getirdi. Pür, “İlk, orta ve lisede okul yaşantımda yaşadığım sıkıntıları aştım. Artık hedefler koydum kendime. Bana özellikle okul yıllarında konulan zorlukları aştım. Asıl engelin bizler olmadığını gördüm” şeklinde konuştu.

“Çok kısa sürede Melike derslerinde başarıyı yakaladı“
Anne Özlem Pür de, “Kızım ilk doğduğunda diğer bebeklere göre daha çok sıkıntıları oldu. Daha sonra disklesi tanısı konuldu. Uzun süre özellikle eğitimde bir savaş verdik. Midesindeki rahatsızlık sonrası tesadüfen doktor Sayar ile tanıştık ve bize söylemiş olduğu diyet ile hayvansal gıdaları ve bazı gıdaları kestik. Çok kısa sürede Melike derslerinde başarıyı yakaladı” dedi.

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